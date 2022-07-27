«Газпром» и Siemens Energy спорят о поставке турбин для «Северного потока-1»
По данным российского газового гиганта «Газпром», Siemens Energy до сих пор не передала турбину, важную для работы балтийского газопровода «Северный поток-1».
За задержку отвечает Siemens Energy, заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов. Siemens Energy решительно отвергла обвинения.
По словам представителя, транспортировка турбины может начаться немедленно. Все необходимые документы для экспорта из Германии в Россию имеются.
«Однако не хватает необходимых таможенных документов для ввоза в Россию, - подчеркнул он, - «Эту информацию не может предоставить никто, кроме «Газпрома»».
Недавно Россия прекратила поставки газа по важнейшему газопроводу «Северный поток-1», сославшись на технические причины. Поставки сократились вдвое по сравнению с предыдущими днями, загрузка линий составляет 19,5 процента от фактической мощности, сообщило в среду Федеральное сетевое агентство Германии.
Заместитель официального представителя правительства Кристиан Хоффманн говорила сегодня по этому поводу о «силовой игре» России. В сетевом агентстве пояснили, что ситуация с поставками остается напряженной и нельзя исключать дальнейшего ухудшения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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