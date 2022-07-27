Дачники рассказали, как бороться с распространёнными болезнями крыжовника

Крыжовник сажают обычно в том углу, куда редко ходят. Растение любит тенистую местность. Поэтому растет он обычно сам по себе. Но в результате этого крыжовник поражают разные заболевания, снижается качество вкуса и урожайность.

Сферотека:

Эта болезнь поражает крыжовник чаще всего. Ее еще называют американской мучнистой росой. Инфекция охватывает все растение полностью.

Уменьшить риск развития сферотеки можно посадкой сортов, устойчивых к обычной мучнистой росе:

Маяк;

Малахит;

Красный крупный;

Родник;

Радужный;

Надежный;

Любимец;

Уральский розовый;

Снежана.

Заболевание появляется на любой стадии развития растения. На листьях и побегах появляется белесый налет. На начальном этапе его легко стереть. Затем он уплотняется. Быстро распространяясь, инфекция переходит на цветки и ягоды.

Со временем пораженные места становятся похожи на темный войлок. Зараженные сферотекой побеги деформируются и засыхают, листовые пластины скручиваются, ягодки не растут, гниют и опадают. Грибковая инфекция развивается при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.

Для профилактики саженцы высаживают разреженно, своевременно выполняют обрезку кроны. Также полезен умеренный полив и удаление опавшей листвы.

Если мучнистая роса поразила только некоторые листья, их срезают и сжигают. При дальнейшем распространении инфекции куст обрабатывают фунгицидами. Их применяют по инструкции, заканчивая обработку за 15 дней до сбора урожая.

Притормозить развитие болезни можно народными средствами. Хорошо действует раствор из 10 л воды, 50 г измельченного дегтярного мыла и 1 ст. л. пищевой соды.

Антракноз:

Грибковое заболевание, начинающееся в конце цветения, достигает наибольшей силы в июле и августе. Листья покрываются мелкими округлыми пятнами. Постепенно разрастаясь, они сливаются в крупные образования. Со временем пораженные участки чернеют и приобретают блеск.

После на них формируются плодовые тела в виде светлых бугорков. На пораженных черешках, плодоножках и ягодах появляются небольшие язвы бурого цвета.

Инфекция развивается в условиях повышенной влажности при температуре от +5°С до +30°С. Антракноз снижает урожайность крыжовника до 80%. Растения хуже переносят зиму. Весной приходится вырезать больше половины погибших веток.

Профилактика антракноза сводится к разреженной посадке, своевременной обрезке, поливу умеренным количеством воды, регулярной уборке растительных остатков. При обнаружении признаков инфекции крыжовник обрабатывают растворами фунгицидов с содержанием меди. Опрыскивания выполняют регулярно в течение всего сезона вегетации.

Белая пятнистость:

Заболевание развивается в результате поражения растений грибком Septoria ribis Desm. В основном от него страдают листья. Сначала они покрываются серыми пятнами круглой формы с темной окантовкой.

После пораженные места покрываются темной корочкой, в которой развиваются плодовые тела грибка. Пораженные листья, деформируются, высыхают и опадают. Зараженное растение задолго до начала осени теряет всю листву.

Профилактика и лечение белой пятнистости такое же как для мучнистой росы. Крыжовник обрабатывают фунгицидными препаратами. На начальной стадии развития болезни возможно опрыскивание мыльно-содовым раствором или другими народными средствами.

Дополнительно кусты подкармливают удобрениями с высоким содержанием бора, цинка, марганца и меди.

При выращивании крыжовника необходимо внимательно следить за состоянием кустов. Легче предупредить заболевание, чем потом лечить его. Для сохранения здоровья кустарника помогает своевременная обрезка и сбор опавших листьев, правильный полив и регулярные подкормки.

Устранить болезнь можно обработкой кустов фунгицидами или народными средствами.