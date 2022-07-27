Клаве Коке в Турции отказались продавать чемодан Louis Vuitton
Свой отказ продавец бутика в аэропорту Стамбула аргументировала тем, что Кока россиянка.
Клава Кока пожаловалась в соцсетях, что она не сумела приобрести понравившийся ей чемодан в аэропорту Стамбула, сообщает Рамблер. По словам исполнительницы, ей отказали в обслуживании продавцы бутика Louis Vuitton.
Певица призналась, что давно хотела купить чемодан такого бренда, однако в России не сумела этого сделать, потому Louis Vuitton покинул страну.
Клава уточнила, что при пересадке в Турции перед вылетом в США зашла в бутик, однако продавцы, узнав, что перед ними россиянка, не продали ей желаемый товар. Сотрудники магазина объяснили это тем, что товары гражданам РФ они не продают.
«Прикиньте, в аэропорту Стамбула LV русским и тем, кто летит в РФ, вещи не продают. Печалька и точка», - поделилась с подписчиками девушка.
Ранее Клава Кока жаловалась фанатам на свое здоровье. Она рассказала, что попала больницу прямо перед съемками очередного клипа.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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