Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что настало время для освобождения украинских городов, основанных русскими людьми.
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что настало время для освобождения русских городов от присутствия украинских военных. К таким городам Пушилин отнёс Киев, Одессу, Чернигов, Полтаву, Запорожье, Харьков и Днепропетровск.
Примечательно, что в тот же день Денис Пушилин впервые посетил Республику Беларусь, побывав в Брестской крепости вместе с генсеком "Единой России" Андреем Турчаком и российским послом Борисом Грызловым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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