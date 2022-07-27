Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что настало время для освобождения украинских городов, основанных русскими людьми.

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что настало время для освобождения русских городов от присутствия украинских военных. К таким городам Пушилин отнёс Киев, Одессу, Чернигов, Полтаву, Запорожье, Харьков и Днепропетровск.

Примечательно, что в тот же день Денис Пушилин впервые посетил Республику Беларусь, побывав в Брестской крепости вместе с генсеком "Единой России" Андреем Турчаком и российским послом Борисом Грызловым.