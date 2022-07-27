Дачники рассказали, почему засыхает черешня

Когда черешни начинают засыхать, чаще всего причиной является вертициллезное увядание.

Признаки вертициллеза:

Чаще всего первые признаки появляются в весенний период на молодых деревьях возрастом от 3 до 7 лет. Но и взрослые черешни могут поражаться, хоть и переносят эту болезнь намного легче.

Основные признаки поражения такие:

Первыми поражаются верхушечные почки букетных ветвей - начинают темнеть почки, впоследствии они чернеют и не распускаются, как остальные. Это происходит за 10-15 дней до цветения.

Часть распустившихся соцветий начинает вянуть и погибает. Очень часто таким образом сохнут целые веточки.

Если осмотреть ствол, ветки и развилки, можно обнаружить немного вдавленные пятна либо полосы темного цвета с оттенком ржавчины. Их размер и форма могут быть разными в зависимости от степени поражения.

Со временем на границе пораженной и здоровой ткани появляются трещины, из которых обильно выделяется камедь.

У взрослых деревьев вертициллез приобретает хроническую форму, на месте поражения ткани мертвеют, часто начинает отслаиваться кора. Из поврежденных мест течет камедь, они разрастаются и становятся все больше с каждым годом.

Заболевание поражает не только черешню, но и большинство плодовых деревьев на участке.

Важно обнаружить болезнь в самом начале ее развития, так намного проще устранить ее. Молодые черешни с ослабленным иммунитетом могут погибнуть всего за 1 сезон, взрослые деревья переносят болезнь лучше, но тоже со временем засыхают, обычно это занимает около 10 лет или немного больше.

Как бороться:

Чтобы защитить черешню от вертициллезного увядания, следует соблюдать несколько простых рекомендаций. Стоит помнить о том, что это болезнь проще предупредить, чем после бороться с ее последствиями.

Помнить простые советы:

Не высаживать рядом с деревьями овощные культуры, пасленовые, подсолнечник и землянику. Они часто поражаются вертициллезом и могут заразить черешню. Грядки разбивать на расстоянии.

Периодически рыхлить почву для улучшения ее воздухопроницаемости. Если грунтовые воды залегают высоко, то при посадке обязательно делать дренажный слой в яме. При рыхлении не углубляться сильно, чтобы не травмировать корни, так как через эти повреждения деревья легко заражаются вертициллезным увяданием.

Для защиты от солнечных ожогов и морозобоин белить ствол и нижнюю часть скелетных ветвей раствором извести с добавлением медного купороса. Делать это как весной, так и осенью.

Язвы очищать от мертвых тканей и камеди и замазывать раствором глины и коровяка с добавлением небольшого количества медного купороса.

В осенний период опрыскивать черешню раствором бордоской жидкости 2-3 раза с периодичностью раз в 2 недели.

Весной нужно провести обработку бордоской жидкостью по набухшим почкам. Сразу после цветения использовать раствор Полихома для уничтожения болезни, им же опрыскивать в конце июля или начале августа.

При соблюдении мер профилактики и периодической обработке по схеме, указанной выше, можно избавиться от вертициллезного увядания за 1-2 сезона. В сложных случаях понадобится еще больше времени. А вам удавалось устранить это заболевание на деревьях, если да, то какие средства использовали.