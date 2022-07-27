Reuters: G7 введёт потолок цен на нефть из России к 5 декабря

Издание Reuters сообщает, что государства-члены "Большой семёрки" намереваются ввести потолок цен на российскую нефть уже к 5 декабря.

27 июля американская газета Reuters сообщила, что страны-участницы G7 Хотят ввести ограничения цен на российскую нефть уже к пятому декабря. Такое заявление Reuters сделал высокопоставленный чиновник из "Большой семёрки", пожелавший остаться анонимным.

Накануне Владимир Путин оценил идею G7 ввести потолок цен на нефть из России, заверив, что сама попытка ввести подобные ограничения вновь всколыхнёт рынок энергоресурсов и поднимет цены в Европе.