Рэпер Элджей задолжал налоговой России около полутора миллионов рублей
За каждый день просрочки исполнителю могут начислить пени, а также запретить выезд из страны и даже заморозить банковские счета.
Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, задолжал налоговой без малого полтора миллиона рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на КП.
У музыканта за минувший год накопилось долгов на 1,1 миллиона рублей. К этой сумме недавно добавились еще и неоплаченные страховые взносы ИП Узенюк - в размере 210 тысяч рублей. Общая сумма долга в итоге достигла почти 1,4 миллиона рублей.
Но это не окончательная цифра: за счет пени на каждый день просрочки она может подрасти. Кроме того, рэперу могут запретить выезд из России, заморозить его банковские счета, и даже - арестовать имущество.
Издание отмечает, что ранее Элджей отсудил свыше 700 тысяч рублей за концерты, которые были отменены в мае 2021 года. Звезда хип-хопа потребовал у компании «Рок арт медиа» из Башкирии 8,7 миллиона рублей, но в итоге получил лишь неустойку за просроченный аванс.
Весной компания анонсировала выступление Элджея в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Но концерты не состоялись, потому что организаторы продали билеты, однако исполнителю не заплатили.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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