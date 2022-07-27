Дмитрий Медведев допустил раздел Украины между Россией и Западом

Бывший российский президент Дмитрий Медведев показал карту, на которой территории Украины разделены между Россией и западными странами.

Вечером среды заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обнародовал карту, на которой видно, что в составе Украины останется только Киевская область, в то время как остальные украинские территории будут разделены между РФ, Польшей, Литвой, Румынией и Венгрией.

При этом Медведев показал также карту, созданную при поддержке Владимира Зеленского, демонстрирующую веру Киева в то, что Украина может вернуть утраченные территории.