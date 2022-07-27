Мерц поехал в Польшу спасать систему обмена вооружениями, после конфликта Берлина и Варшавы

Глава ХДС Фридрих Мерц призвал федеральное правительство быстро осуществить так называемый обмен танковыми кольцами с Польшей, чтобы помочь Украине.

Было бы нехорошо, если бы разочарование поляков по поводу задержек подтвердилось. Об этом Мерц заявил в среду во время визита в Варшаву.

«Мы все сталкиваемся с этой большой проблемой, вызванной войной на Украине», - сказал он.

Германия должна выполнить взятые на себя обязательства. Варшава разочарована медленным обменом кольцами: она предоставила Украине более 200 танков в качестве военной помощи, но недовольна предложением Германии о компенсации.

«Эта компенсация должна быть выплачена, как и ожидает польское правительство», — сказал Мерц.

После беседы с председателем национал-консервативной правящей партии ПиС Ярославом Качиньским Мерц обозначил вопросы, по которым возникли разногласия. Процедура верховенства права ЕС в отношении Польши, которая подверглась критике в Варшаве, проистекает из договоров, «которые мы все подписали». Речь идет об ограничении независимости судебной власти.

Польская сторона сильно акцентировала внимание на вопросе возмещения ущерба, причиненного Германией во Второй мировой войне, заявил официальный представитель ПиС Радослав Фогель. Вопрос должен быть окончательно решен. В Польше готовится отчет с требованиями на миллиарды, который, как ранее сказал Качиньский, будет опубликован 1 сентября.

«Я сказал ему, что мы не видим законных оснований для таких требований о возмещении ущерба», — сказал Мерц. Вместо этого есть очень веские причины для совместных проектов с польским правительством, например, в области политики безопасности. Многое также могло быть реализовано вместе с Францией в так называемом Веймарском треугольнике.

По словам Фогиэля, Качиньский и Мерц также обсудили двусторонние отношения и роль Германии в поддержке Украины. Согласно информации из Варшавы, федеральное правительство предложило только 20 танков Leopard 2A4 для обмена кольцами, и то только со следующего года. Польская сторона рассчитывает как минимум на один танковый батальон, в составе которого должно быть 44 гусеничных машины.

Перед поездкой Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он не доставил оружие в Украину.

«Его заявления о военной поддержке Украины не выдерживают никакой критики», — заявил Мерц газетам медиагруппы Funke, - «Немецкую общественность и парламент обманывают».

Федеральное правительство не делает того, что решил бундестаг, а именно не поставляет тяжелое вооружение.

«Я стою здесь с большим уважением к этой стране», — сказал Мерц на церемонии возложения венка к памятнику Варшавскому восстанию против немецкой оккупации в 1944 году. Он также возложил венок к памятнику Варшавскому гетто.

В четверг Мерц намерен встретиться с премьер-министром Матеушем Моравецки и Дональдом Туском, бывшим главой правительства и нынешним оппозиционным политиком. В пятницу направится в Литву.