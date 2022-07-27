Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»

27 июля лидер Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард положительно оценил российскую межконтинентальную ракету "Сармат".

В среду командующий Вооружёнными силами Соединённых Штатов Чарльз Ричард выступил на конференции "Стратком", посвящённую силам сдерживания. В ходе выступления Ричард заявил, что считает российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" "чертовски хорошей штукой".

При этом Чарльз Ричард напомнил, что в ближайшее время оборонные концерны России представят настоящий хит-парад из трёх новых стратегически важных вооружений.