Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
27 июля лидер Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард положительно оценил российскую межконтинентальную ракету "Сармат".
В среду командующий Вооружёнными силами Соединённых Штатов Чарльз Ричард выступил на конференции "Стратком", посвящённую силам сдерживания. В ходе выступления Ричард заявил, что считает российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" "чертовски хорошей штукой".
При этом Чарльз Ричард напомнил, что в ближайшее время оборонные концерны России представят настоящий хит-парад из трёх новых стратегически важных вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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