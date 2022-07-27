После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева может потерять все
Свое мнение по этому вопросу выразил музыкальный критик Павел Рудченко. Он уверен, что развод Меладзе и Брежневой сильно ударит по творческой карьере певицы.
Предположительными причинами разлада в отношениях внутри звездной пары стали с одной стороны события на Украине (Брежнева открыто осуждает действия России в этом конфликте), а с другой стороны - чрезмерное увлечение Меладзе певицей Эрикой Герцег, продюсирование которой стало перерастать в нечто большее.
Как известно, Вера и Константин оформили свой брак тайно в 2015 г., произошло это в Италии. До этого момента продюсер жил со своей гражданской женой 19 лет, и Яна Сумм родила ему троих детей.
Брежнева и Меладзе долго скрывали от общественности свой официальный брак, возможно опасаясь неприязненного отношения к такому поступку. И действительно, после огласки этого события многие осудили Брежневу, обвинив ее в развале чужой семьи.
Павел Рудченко не считает Веру Брежневу обладательницей выдающихся талантов и предполагает, что после развода с мужем-продюсером, ее ее карьера певицы быстро закончится.
«Я считаю, что она не является неординарной певицей. У нее обычные способности, не особо развит голос. В ней нет чего-то такого особенного – ни в вокале, ни в произведениях»
Музыкальный критик утверждает, что артистку Веру Брежневу на 90% создал ее муж как талантливый продюсер. По его мнению, Константин Меладзе может плодить такие проекты, как экс-солистка "Виа Гры", пачками, а вот "Вера Брежнева потеряет все, если они расстанутся"
Павел Рудченко так высказался о незавидном будущем Веры Брежневой:
«Мне кажется, что Вера Брежнева как творческая единица выпадет из числа артистов. Она уже, в принципе, выпала из числа артистов, выступающих в России из-за своих действий в поддержку Украины. Она свою антироссийскую позицию уже четко проявила. Ей и так была уже закрыта дверь на российскую эстраду – концертно-гастрольной деятельностью она бы не смогла заниматься»
Опубликовано: Храмова Оксана
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