После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева может потерять все

Свое мнение по этому вопросу выразил музыкальный критик Павел Рудченко. Он уверен, что развод Меладзе и Брежневой сильно ударит по творческой карьере певицы.

Предположительными причинами разлада в отношениях внутри звездной пары стали с одной стороны события на Украине (Брежнева открыто осуждает действия России в этом конфликте), а с другой стороны - чрезмерное увлечение Меладзе певицей Эрикой Герцег, продюсирование которой стало перерастать в нечто большее.

Как известно, Вера и Константин оформили свой брак тайно в 2015 г., произошло это в Италии. До этого момента продюсер жил со своей гражданской женой 19 лет, и Яна Сумм родила ему троих детей.

Брежнева и Меладзе долго скрывали от общественности свой официальный брак, возможно опасаясь неприязненного отношения к такому поступку. И действительно, после огласки этого события многие осудили Брежневу, обвинив ее в развале чужой семьи.

Павел Рудченко не считает Веру Брежневу обладательницей выдающихся талантов и предполагает, что после развода с мужем-продюсером, ее ее карьера певицы быстро закончится.

«Я считаю, что она не является неординарной певицей. У нее обычные способности, не особо развит голос. В ней нет чего-то такого особенного – ни в вокале, ни в произведениях»

Музыкальный критик утверждает, что артистку Веру Брежневу на 90% создал ее муж как талантливый продюсер. По его мнению, Константин Меладзе может плодить такие проекты, как экс-солистка "Виа Гры", пачками, а вот "Вера Брежнева потеряет все, если они расстанутся"

Павел Рудченко так высказался о незавидном будущем Веры Брежневой: