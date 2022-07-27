Пьяный солдат Украины попытался атаковать погранпост Беларуси с гранатой

27 июля нетрезвый украинский солдат произвёл попытку атаки на пограничный пост Республики Беларусь.

В среду вечером новостное агентство "Украина.ру" обнародовала видеозапись, на которой нетрезвый украинский пограничник направился в сторону пограничного пункта Беларуси, выкрикивая угрозы в адрес своих белорусских коллег. При себе у солдата ВСУ была граната, и он громко и чётко объявил о своих намерениях выдернуть чеку и пойти на погранпост РБ с боевым оружием, что слышно на видеозаписи.

При приближении украинского солдата с гранатой к границе Беларуси белорусский пограничник выкрикнул команду "стой", однако представитель ВСУ не остановился. К счастью, к нему подбежали его сослуживцы и в грубой форме сделали ему физическое замечание, сопроводив подальше от границы Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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