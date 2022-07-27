Кадыров: США стали страной-матерью международного терроризма
Рамзан Кадыров утверждает, что Соединённые Штаты превратились в мать агрессии и международного терроризма.
27 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инициативу американских политиков внести Россию в список США государств-спонсоров терроризма. По мнению Кадырова, американская нация не вправе предлагать подобные инициативы, поскольку за свою краткосрочную историю эта страна не раз становилась инициатором вооружённых конфликтов.
Рамзан Кадыров сообщил, что в нынешних условиях весь мир имеет право признать Соединённые Штаты страной-матерью агрессии и терроризма международного уровня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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