Кадыров: США стали страной-матерью международного терроризма

Рамзан Кадыров утверждает, что Соединённые Штаты превратились в мать агрессии и международного терроризма.

27 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инициативу американских политиков внести Россию в список США государств-спонсоров терроризма. По мнению Кадырова, американская нация не вправе предлагать подобные инициативы, поскольку за свою краткосрочную историю эта страна не раз становилась инициатором вооружённых конфликтов.

Рамзан Кадыров сообщил, что в нынешних условиях весь мир имеет право признать Соединённые Штаты страной-матерью агрессии и терроризма международного уровня.