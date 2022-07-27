Глава СНБО Украины допустил уничтожение военных объектов на территории РФ

Председатель СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ могут уничтожить военные объекты на территории России.

Вечером 27 июля глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ могут уничтожить военные объекты на территории России в случае, если того потребует ситуация. По словам Данилова, пока Киев не давал приказа о полномасштабной атаке на военную инфраструктуру, распложенную в РФ.

Примечательно, что до заявления Алексея Данилова пресс-служба министерства иностранных дел России сообщила, что в случае осуществления армией Украины ударов по российским территориям из дальнобойных американских РСЗО "Химарс" Киев столкнётся с серьёзными последствиями.