Huawei запускает обновленную операционную систему и новую платформу для заказа такси

Компания Huawei Technologies Co выпустила обновленную версию собственной операционной системы. Китайский телекоммуникационный гигант продвигает свою замену Android на фоне продолжающихся санкций США.

Новая операционная система Huawei третьего поколения HarmonyOS 3 предназначена для обеспечения более удобной работы на разных устройствах, включая смартфоны, планшеты, принтеры, автомобили и устройства умного дома, например, телевизоры.

Платформа Petal Chuxing объединит сторонних поставщиков услуг такси. Huawei заявляет, что не будет ни с кем конкурировать в данной сфере, но платформа является аналогом Didi Chuxing, которую китайские контролирующие органы недавно оштрафовали на 1,2 млрд долларов.

Решение Huawei продолжить разработку собственной операционной системы и внедрить услугу заказа такси было принято на фоне того, что компания изо всех сил пытается возродить свой потребительский бизнес, который был подорван санкциями США.

Huawei представила оригинальную HarmonyOS в августе 2019 года, через три месяца после того, как фирма была добавлена в торговый черный список Вашингтона.

Это стало препятствием для покупки программного обеспечения, чипов и других технологий у американских компаний. Вскоре после того, как запрет был объявлен, Google прекратил предоставлять свой пакет мобильных программных услуг Huawei.

Без доступа к приложениям Google и передовым чипам, созданным с использованием американских технологий, глобальные продажи смартфонов Huawei резко упали.

Первым устройством, запущенным с HarmonyOS, был смарт-телевизор,представленный в августе 2019 г. тогдашней дочерней компанией Huawei Honor.

HarmonyOS 2.0, операционная система Huawei второго поколения, была принята на смартфоны компании в прошлом году.