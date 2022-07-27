В США планируют строить ядерный реактор нового поколения и могут привлечь подрядчика подводных лодок

Военный подрядчик BWX Technologies Inc., поставлявший компоненты для первых атомных подводных лодок, будет использовать свой военный опыт, чтобы претендовать на участие в строительстве ядерных реакторов следующего поколения.

Компания рассчитывает завершить рабочий прототип небольшого усовершенствованного реактора в рамках контракта на 300 млн долларов с Министерством обороны США.

Президент подразделения передовых технологий BWX Джо Миллер считает, что предоставление силовых установок военным облегчит усилия компании по созданию коммерческой версии, которая может быть готова к концу десятилетия.

Ожидается, что новые компактные станции будут строиться быстрее и дешевле, чем нынешние реакторы. Они также могут стать инструментом в борьбе с изменениями климата.

Реактор BWX будет иметь мощность от 1 до 5 мегаватт, что намного меньше, чем у коммерческих реакторов, эксплуатируемых коммунальными предприятиями.

Он будет достаточно мал, чтобы его можно было доставить в четырех стандартных транспортных контейнерах, и его можно будет собрать на месте.

По словам Миллера, реактор сможет работать в течение трех лет без дозаправки. Но до того момента, когда эта технология станет реальностью, пока еще далеко.

BWX работает над ядерными технологиями на протяжении десятилетий. Компания предоставила компоненты для Манхэттенского проекта в 1940-х годах, в рамках которого были разработаны первые атомные бомбы.

В 1950-х годах компания разработала детали для первой атомной подводной лодки, а затем изготовила компоненты первого в мире коммерческого реактора в Шиппорте.

Тестирование нового реактора планируется начать в 2024 году, оно займет около двух лет. Коммерческую версию планируется запустить примерно в 2030 году.