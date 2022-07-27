Огородники раскрыли секреты борьбы с вредителями с помощью ботвы томатов

Огородные вредители наносят серьезный вред растениям. Но не все дачники готовы использовать инсектициды, поскольку хотят получить экологически чистый урожай.

Выгодным решением может стать использование ботвы томатов. Из нее можно приготовить специальный состав для борьбы с морковной мухой, гусеницами, паутинным клещом и другими насекомыми.

Пасынки и лишние листья после обрезки помидоров не стоит выбрасывать. Их нужно сложить в емкость и залить водой. Раствор настаивается неделю при ежедневном перемешивании.

Перед использованием состав необходимо процедить, а затем развести водой. На 1 л концентрата потребуется ведро воды.

Получившийся состав подходит для полива капусты, моркови, огурцов, лука, чеснока, сельдерея и многих других культур. Лучше всего использовать его в профилактических целях.

Твердые остатки из настоя можно использовать в качестве мульчи либо добавить к очередной партии листьев для приготовления нового раствора.

Можно разложить зеленую массу под плодовые кусты, например, смородину или крыжовник. В этом случае она сработает, как органическая подкормка.

Для профилактики фитофтороза ботву мелко нарезают, заливают водой, варят 40 минут на медленном огне. Затем добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла, остужают и процеживают.