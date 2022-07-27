Фермеры посоветовали, что посадить на грядку после уборки чеснока

В середине июля обычно убирают урожай озимого чеснока. И получается, что грядки пустуют половину лета. Чтобы этого не происходило, стоит посадить на них самые подходящие растения.

При соблюдении агротехники после чеснока в почве остаются полезные вещества, внесенные с подкормками. Их достаточно для выращивания нового урожая.

Но после чеснока хорошо будут расти далеко не все растения. Лучше всего посеять зелень: петрушку, листовой салат, укроп, пекинскую капусты, рукколы.

Хороший результат даст посадка на такой грядке репы или редиса, черной редьки или дайкона. Им как раз хватит времени для полного созревания до холодов.

Редис даже лучше сажать в это время. В весенних посадках растение быстро уходит в стрелку и зацветает. В разгар лета такого не произойдет.

При желании на грядку после чеснока можно посадить огурцы. Но в этом случае следует выбирать исключительно раннеспелые сорта. Хороший урожай можно получить от зеленого горошка.

Можно и просто засеять грядку сидератами, которые улучшат структуру почвы, обогатят ее полезными веществами и помешают росту сорняков.

В следующем году на место, где рос чеснок, нельзя сажать луковичные растения. Лучшим выбором станут горох, фасоль, капуста, морковь или свекла.