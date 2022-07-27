CNN: США предложили РФ обменять Бута на Грайнер и Уилан
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предложил Москве сделку по обмену заключёнными.
Американский телеканал CNN утверждает, что правительство США предложило России обменять арестованных в РФ американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, ранее арестованного в Соединённых Штатах.
Энтони Блинкен утверждает, что сделанное США предложение в адрес России было существенным, ввиду чего Москва обязана отреагировать. Также Блинкен заявил, что президент США Джо Байден уже одобрил подобную сделку по обмену заключёнными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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