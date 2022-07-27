Daily Mail: американские компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Издание Daily Mail утверждает, что американские корпорации вынуждены поднимать цены на свои товары и услуги после выхода с российских рынков.
Британское новостное агентство Daily Mail уведомляет, что после ухода из России американские и европейские компании вынуждены поднимать цены на свои продукты. Так, небезызвестная сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" подняла цену на фирменный чизбургер впервые за 14 лет.
В то же время американская компания Amazon увеличила стоимость платной подписки в Европе, а фирмы Coca-Cola, Huggies и Unilever подняли цены на свои товары.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Daily Mail: американские компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
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