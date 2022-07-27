Daily Mail: американские компании вынуждены поднимать цены после ухода из России

Издание Daily Mail утверждает, что американские корпорации вынуждены поднимать цены на свои товары и услуги после выхода с российских рынков.

Британское новостное агентство Daily Mail уведомляет, что после ухода из России американские и европейские компании вынуждены поднимать цены на свои продукты. Так, небезызвестная сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" подняла цену на фирменный чизбургер впервые за 14 лет.

В то же время американская компания Amazon увеличила стоимость платной подписки в Европе, а фирмы Coca-Cola, Huggies и Unilever подняли цены на свои товары.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 