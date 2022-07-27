Геллер: США нужно готовиться к одновременным ядерным ударам из РФ и Китая

Эксперт агентства Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер заявила, что правительству США следует быть готовым к одновременному ядерному удару со стороны Китая и России.

Американский аналитик Пэтти-Джейн Геллер утверждает, что к текущему моменту ядерная система сдерживания США приспособлена к тому, чтобы отразить российский ядерный удар и совершить ответное действие таго же характера, однако Москва и Пекин могут вступить в сговор с целью нанести удар с применением ядерного оружия по Соединённым Штатам одновременно.

По мнению Геллер, американская ядерная система сдерживания должна быть переделана таким образом, чтобы отражать ядерные удары России и Китая одновременно. При этом Пэтти-Джейн Геллер призналась, что об ответных ударах ядерным оружием сразу по двум противникам в Вашингтоне не может быть и речи.