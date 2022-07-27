Агрономы объяснили, зачем нужно пригибать лук на грядке

Огородники нередко пригибают перья лука к земле. Это делается, чтобы остановить рост листьев. В этом случае начинается отток питательных веществ из надземной части растения в луковицу.

Пригибая лук, нельзя обрывать перья и повреждать их. Такие действия негативно скажутся на созревании луковицы.

Лук обычно убирают через 70-80 дней после посадки, в конце июля или начале августа. Сроки зависят от погодных условий, от сорта, от ухода.

Можно ускорить срок созревания, прекратив полив за две недели до планируемого сбора урожая. Если погода дождливая, стоит освободить луковицы от земли и разрыхлить междурядья.

Мульчу в этот период нужно убрать, чтобы почва быстрее просыхала, а луковицы получали больше воздуха. У них будет более крепкая чешуя, и храниться они будут лучше.

Для ускорения уборки урожая лук подкапывают вилами либо подрезают его корни при помощи лопаты, но делать это нужно очень аккуратно, не повреждая луковицы.

Убирать лук можно только в сухую погоду. После сбора его хорошо высушивают на солнце, а затем складывают в хорошо проветриваемом помещении.

Когда надземная часть высохнет, ее нужно срезать. Если корневая шейка сохнет долго, такой лук нужно съесть первым, долго храниться он не будет.