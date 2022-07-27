Садоводы рассказали, как правильно поливать газон

Газон нуждается в поливе, как и огородные культуры. Особенно важно поддерживать нормальный уровень влажности в жаркую и засушливую погоду.

Если трава теряет упругость, а почва на глубине 10 см сухая, газон нужно полить. Признаками недостатка влаги также являются пожелтение, потеря яркости травы, появление сорняков, мха.

Сразу после посева поливать газон не нужно, чтобы не размыть грунт и не вымыть семена. Первый полив рекомендуется через 2-3 дня после посадки.

Полив должен быть максимально равномерным, но таким, чтобы влага не застаивалась в почве. Если на земле появилась корка, ее нужно прокалывать.

Полив лучше проводить в прохладную погоду, ранним утром или поздним вечером, но не под прямыми лучами солнца.

Для интенсивного роста корней земля должна просыхать. Это позволяет корневой системе получать ценный кислород между поливами.

Ежедневное опрыскивание травы – не лучшее решение. Оно приводит к разрастанию мхов и поверхностному росту корней.

При сухой погоде газон поливают раз в неделю, в жару – дважды за неделю, в прохладное время – раз в 10 дней.