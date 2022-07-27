Фермеры рассказали, чем подкармливать морковь в июле, чтобы она долго хранилась

Подкормки моркови решают сразу несколько задач: улучшают качество плодов, делают их более крупными, сочными, сладкими и пригодными для длительного хранения.

Одна из самых эффективных подкормок для моркови – это древесная зола. В ней содержатся питательные вещества, включая калий, который делает плоды сладкими.

Золу можно использовать в сухом виде, рассыпая ее под растения, или приготовить раствор для полива. Такой состав положительно сказывается на плодородии почвы.

Моркови нужен азот, но в июле потребность в нем не слишком велика. С минеральными составами легко переборщить. Их лучше заменить травяным настоем.

Для его приготовления сочную траву нужно смешать с дрожжами, залить теплой водой, накрыть и оставить на 2 дня. Затем концентрат разводится водой 1:10 и применяется для полива.

Сладость моркови зависит от такого элемента, как бор. Он также влияет и на длительность хранения, скорость налива плодов, содержание в них витамина А.

Для приготовления подкормки 10 г борной кислоты в виде порошка смешивают с горячей водой, затем разбавляют и опрыскивают овощи.

Не следует забывать и о регулярном поливе. В июле он требуется реже, чем в начале лета, частоту нужно варьировать, в зависимости от погоды.