Фермеры рассказали, чем подкармливать морковь в июле, чтобы она долго хранилась
Подкормки моркови решают сразу несколько задач: улучшают качество плодов, делают их более крупными, сочными, сладкими и пригодными для длительного хранения.
Одна из самых эффективных подкормок для моркови – это древесная зола. В ней содержатся питательные вещества, включая калий, который делает плоды сладкими.
Золу можно использовать в сухом виде, рассыпая ее под растения, или приготовить раствор для полива. Такой состав положительно сказывается на плодородии почвы.
Моркови нужен азот, но в июле потребность в нем не слишком велика. С минеральными составами легко переборщить. Их лучше заменить травяным настоем.
Для его приготовления сочную траву нужно смешать с дрожжами, залить теплой водой, накрыть и оставить на 2 дня. Затем концентрат разводится водой 1:10 и применяется для полива.
Сладость моркови зависит от такого элемента, как бор. Он также влияет и на длительность хранения, скорость налива плодов, содержание в них витамина А.
Для приготовления подкормки 10 г борной кислоты в виде порошка смешивают с горячей водой, затем разбавляют и опрыскивают овощи.
Не следует забывать и о регулярном поливе. В июле он требуется реже, чем в начале лета, частоту нужно варьировать, в зависимости от погоды.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фермеры рассказали, чем подкармливать морковь в июле, чтобы она долго хранилась
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