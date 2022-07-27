Чем пугает и притягивает бывший комплекс психиатрической больницы в Калининграде

Здесь несколько десятилетий лечили душевнобольных людей, потом корпуса перешли к военным, а после их ухода территория зарастает травой забвения.

Комплекс бывшей психиатрической больницы Аленберг знаменит в Калининграде, и не только. У местных даже есть шутка: ты, случайно, не с Аленберга? То есть, соображаешь, что сказал?

Сегодня сюда тянутся туристы-сталкеры-блогеры из разных уголков России. Их притягивает таинственность, величавость пустующих зданий. Некоторые проверяют свою психику, утверждая, будто есть на территории нечто сверхестественное, и якобы некоторые с этим сталкивались.

Тем временем доподлинную историю комплекса знают не все, а она не менее интересна, чем сама архитектура. Лечебнице уже более полутора веков: в пригороде тогдашнего Кенигсбурга она открылась 1 сентября 1852 года.

Комплекс разрастался, и к концу 19 столетия здесь действовала настощая сельскохозяйственная колония: с коровниками, свинарниками, амбарами.

Дело в том, что в Алленберге душевнобольных лечили сельхозработами. На территории психлечебницы также были свои церковь, аптека, прачечные, пекарня, мастерские и множество хозпостроек. Всего здесь содержалось около 1 400 пациентов

Кандидат искусствоведения, доцент Ирина Белинцева, изучавшая историю этого комплекса, в сборнике «Калининградские архивы: материалы и исследования» написала, что ликвидировали лечебницу в июне 1940-го.

А ее пациентиов распределили между другими подобными учреждениями Восточной Пруссии либо передали в семьи. По другой версии, душевнобольных, согласно идеологии найионал-социализма, уничтожили.

В годы Великой Отечественной Войны эти здания заняли войска СС, а после 1945 они перешли в ведомство Министерства обороны СССР, и использовались как казармы для военнослужащих.

Служивший в радиотехническом полку с 2009 по 2010 год Александр Шпаркович рассказывал журналистам, что в комплексе были места, которые солдаты старались избегать. К примеру, мало кто из сослуживцев мужчины хотел заступать в санчасть дневальным.

По словам Александра, ночью там проявлялась паранормальная активность: все скрипело, слышались как будто чьи-то шаги, непонятные звуки. Санчасть находилась на 2-м этаже дома с церковной башней и теперь уже неработающими часами.

По его словам, под массивными зданиями есть подвалы. Считается, что они могут быть соединены сетью подземных ходов. Проверить это трудно, но трубы теплоснабжения и канализации в комплексе проложены заметно ниже уровня подвалов.

Сегодня все здания пустуют: военные покинули комплекс в 2013 году. Окна корпусов стоят без стекол, территория заросла маленькими деревцами. Охрана прогоняет любопытствующую молодежь, а в мэрии обсуждается вариант организации официальных экскурсий - с учетом того, что интерес к этому месту есть.