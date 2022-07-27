Фермеры объяснили, как определить зрелость перца и вовремя собрать урожай

Болгарский перец имеет некоторые особенности созревания. Этот процесс идет медленно, а красивые с виду плоды могут оказаться недозревшими.

Время уборки урожая подбирается с учетом использования овощей. Если планируется долго хранить перец, лучше снимать его чуть недозревшим. У таких плодов салатовый цвет, глянцевая поверхность и твердая структура.

Биологическая зрелость перца проявляется в окрашивании его в природный цвет, например, красный или желтый. Такие плоды хрустят при надавливании.

Не полностью созревшие перцы снимают, чтобы ускорить созревание остальных плодов, если их слишком много. Это позволяет повысить урожайность.

Такие плоды подходят для заготовок. Снять их стоит, если приближается сильное похолодание. В прохладном месте овощи дозреют.

Срезать перец нужно острым инструментом: секатором или ножницами. Чтобы продлить хранение, черешок лучше оставить. Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить хрупкие кусты.

Повысить урожайность перца можно с помощью нормирования кустов: удаления нижних листьев, пасынков, прищипывания верхушек на ветках.

После такой обработки прекращается рост куста, все его силы уходят на созревание урожая, поэтому процесс ускоряется.