Nikkei: Тайвань готовится к вторжения армии Китая
Японское издание Nikkei утверждает, что остров Тайвань готовится к вероятному нападению Китая.
28 июля издание Nikkei сообщило, что армия острова Тайвань начала подготовку к вероятному вооружённому вторжению Китая. По данным журналистов Nikkei, на Тайване проходят масштабные военные учения, которые призваны выработать систему защиты от китайской армии. Сами учения продлятся неделю.
Также известно, что корабли флота Соединённых Штатов совместно с авианосцем "Гарри Труман" подходят к берегам Китая для патрулирования Южно-Китайского моря возле Тайваня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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