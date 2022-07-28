Daily Express: 5000 рыбных закусочных в Британии закроются из-за санкций против РФ
Издание Daily Express утверждает, что на территории Великобритании может закрыться порядка пяти тысяч рыбных закусочных.
28 июля газета Daily Express сообщила, что в Великобритании под угрозой закрытия оказались пять тысяч рыбных закусочных, которые испытывают острый дефицит ресурсов для готовки и обслуживания своих клиентов ввиду антироссийских санкций, введённых после начала спецоперации РФ в Украине.
По данным Daily Express, с 24 февраля цены на российскую рыбу в Британии выросли на 35 процентов, ввиду чего ведущим ресторанам страны стало труднее готовить популярное в регионе блюдо фиш-энд-чипс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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