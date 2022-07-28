Байден лично одобрил обмен Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер

Джо Байден лично одобрил план обмена арестованного в США россиянина Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Американская газета CNN утверждает, что президент США Джо Байден и члены Госдепартамента одобрили план, предлагающий обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, арестованных в России. Уилан ранее был обвинён в шпионаже, а Грайнер является баскетболисткой и была поймана с марихуаной в российском аэропорту.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил желание Штатов обменять Бута на Грайнер и Уилана. Вслед за Блинкеном сотрудник Пентагона Джон Кирби назвал подобный обмен экстраординарными, но необходимыми мерами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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