После ухода McDonalds с российского рынка потери компании составили 1,2 млрд долларов
В прошлом полугодии доходы от продаж в ресторанах быстрого питания снизились на 39% и составили 2,292 млрд долларов.
Итоги второго квартала тоже не лучшие: прибыль McDonalds уменьшилась на 46% до 1,188 млрд долларов.
Разводненная прибыль на одну акцию теперь составляет 1,6 доллара, в то время как год назад ее значение было 2,95 доллара.
Операционная прибыль сети ресторанов упала на 36% и пришла к значению 1,712 млрд долларов.
Что касается выручки, она упала на 36% и составила 5718 млрд долларов, хотя аналитики ожидали лучших результатов - показателя на уровне 5,82 млрд долларов.
Объем мировых сопоставимых продаж в период второго квартала подтянулся на 10%.
Компания McDonalds сначала приостановила бизнес в России, а затем и вовсе решила уйти с российского рынка. Этот шаг привел к уменьшению доходов на 1,2 млрд долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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