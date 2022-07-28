Le Figaro: обещание ввести эмбарго на российский газ загнало Европу в ловушку
Журналистка издания Le Figaro Изабель Лассер утверждает, что страны Европы оказались в ловушке, пообещав ввести эмбарго на российский газ.
28 июля публицист французской газеты Le Figaro Изабель Лассер сообщила, что европейские государства оказались в ловушке из-за заявлений собственных политиков, которые с начала российской специальной военной операции на Украине обещают ввести эмбарго на газ из России, сократив свою энергетическую зависимость от РФ.
Лассер напомнила, что Евросоюз так и не ввёл газовое эмбарго в отношении России, однако к этому моменту государства Европы остро нуждаются в российском газе, цены на который значительно выросли. Сама же Россия не потеряли из-за падения уровня прокачки газа в Европу, а даже выиграла дополнительную прибыль, поскольку рост цены на газ с лихвой компенсирует уменьшение поставок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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