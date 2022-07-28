США перебрасывают из Аляски в Польшу шесть истребителей F-22 для сдерживания РФ
Пентагон принял решение о переброске шести новейших истребителей из Аляски в Польшу.
В ночь на 28 июля персональное издание американского оборонного ведомства "Пентагон" Stars and Stripes опубликовало статью, в которой сообщило, что США перебрасывают в Польшу из Аляски шесть новейший истребителей пятого поколения F-22.
Автор статьи в Stars and Stripes утверждает, что в Пентагоне не скрывают истинных намерений подобной переброски, поскольку она необходима Вашингтону для стратегического сдерживания России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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