США перебрасывают из Аляски в Польшу шесть истребителей F-22 для сдерживания РФ

Пентагон принял решение о переброске шести новейших истребителей из Аляски в Польшу.

В ночь на 28 июля персональное издание американского оборонного ведомства "Пентагон" Stars and Stripes опубликовало статью, в которой сообщило, что США перебрасывают в Польшу из Аляски шесть новейший истребителей пятого поколения F-22.

Автор статьи в Stars and Stripes утверждает, что в Пентагоне не скрывают истинных намерений подобной переброски, поскольку она необходима Вашингтону для стратегического сдерживания России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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Фото статьи
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