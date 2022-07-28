Миллер: Китай не будет вести диалог о стратегической стабильности с США

28 июля эксперт центра Scowcroft Group Фрэнклин Миллер сообщил, что Китай никогда не даст согласие на переговоры о стратстабильности с США.

Американский аналитик в области безопасности Фрэнклин Миллер утверждает, что правительство Китая никогда не согласиться на переговоры с Соединёнными  Штатами о стратегической стабильности, ввиду чего Пекин и Вашингтон не смогут договориться о контроле наж ядерным оружием между собой.

По мнению Миллера, всё, что нужно знать амеркианскому правительтсву - это то, что в Китае неоднократно заявляли о нежелании применять ядерное оружие первыми.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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