28 июля эксперт центра Scowcroft Group Фрэнклин Миллер сообщил, что Китай никогда не даст согласие на переговоры о стратстабильности с США.

Американский аналитик в области безопасности Фрэнклин Миллер утверждает, что правительство Китая никогда не согласиться на переговоры с Соединёнными Штатами о стратегической стабильности, ввиду чего Пекин и Вашингтон не смогут договориться о контроле наж ядерным оружием между собой.

По мнению Миллера, всё, что нужно знать амеркианскому правительтсву - это то, что в Китае неоднократно заявляли о нежелании применять ядерное оружие первыми.