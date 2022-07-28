Welt: снежный ком навис над экономикой Германии из-за санкций против России
Издание Die Welt утверждает, что над немецкой экономикой навис снежный ком, способный нанести урон благополучию Германии, решившей ввести антироссийские санкции.
Публицист немецкого издания Die Welt Томас Штаубхаар утверждает, что над экономикой Германии висит снежный ком, который может превратиться в настоящую лавину. Журналист утверждает, что Берлин не в состоянии справиться с экономическим кризисом из-за санкций против российских энергоносителей.
По данным Die Welt, уже сейчас немецкие граждане жалуются на существенное ухудшение своего экономического благосостояния, а некоторые из них признаются, что вряд ли смогут оплатить счета за отопление грядущей зимой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Welt: снежный ком навис над экономикой Германии из-за санкций против России
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