Дональд Трамп сообщил о планах подать в суд на телеканал CNN

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что планирует подать в суд на местный телеканал CNN.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что сообщил администрации американского канала CNN о намерениях подать на него в суд за распространении недостоверной информации. По словам Трампа, он не согласен с материалами CNN о том, что он выиграл выборы 2016 года в США незаконно. Также Дональд Трамп просит не игнорировать факты жульничества Байдена на выборах 2020 года.

Трамп заверил, что его адвокаты уже связались с CNN, дав телеканалу десять дней на удаление прежних дезинформирующих материалов и пересмотр своей политики, после чего на телеканал будет подано в суд.