Белый дом: Байден намерен переизбраться на пост президента США в 2024 году
В Белом доме сообщили, что Джо Байден вновь хочет баллотироваться на пост президента США.
28 июля пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в 2024 году Джозеф Байден намерен вновь баллотироваться на пост президента США и победить в них.
При этом Карин Жан-Пьер признаёт, что согласно последним опросам американских социологов, более семидесяти пяти процентов сторонников демократической партии США не хотят видеть Байдена на посту президента страны снова. Примечательно, что Джо Байден сам представляет демократическую партию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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