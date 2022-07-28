Правительство Черногории начало замораживать недвижимость граждан РФ

Черногория объявила о начале кампании по заморозке активов и недвижимости россиян в рамках санкций Запада.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что правительство Черногории приняло решение о заморозке недвижимости россиян на территории своей страны. Заявление ТАСС подтверждает документ, опубликованный Кабинетом министров Черногории вчерашним вечером. К текущему моменту известно, что Черногория хочет заморозить 44 объекта недвижимости россиян на своей территории.

Примечательно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что коллективный Запад пытается превратить Северную Македонию и Черногорию в антироссийский плацдарм.