Reuters: бывшие демократы и республиканцы создают третью партию в США

Издание Reuters сообщает, что в Соединённых Штатах может появиться третья политическая партия.

Американская газета Reuters сообщила, что на фоне недовольства граждан США наличием лишь двух основным партий в стране группа из бывший демократов и республиканцев объявили о создании третьей национальной партии, получившей оригинальное название "Forward".

По данным Reuters, одним из сопредседателей партии будет бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман. Вместе политики хотят предложить альтернативу американским избирателям, уставших от односложных идей демократов и республиканцев.