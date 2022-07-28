Reuters: бывшие демократы и республиканцы создают третью партию в США
Издание Reuters сообщает, что в Соединённых Штатах может появиться третья политическая партия.
Американская газета Reuters сообщила, что на фоне недовольства граждан США наличием лишь двух основным партий в стране группа из бывший демократов и республиканцев объявили о создании третьей национальной партии, получившей оригинальное название "Forward".
По данным Reuters, одним из сопредседателей партии будет бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман. Вместе политики хотят предложить альтернативу американским избирателям, уставших от односложных идей демократов и республиканцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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