Новостное агентство Die Welt утверждает, что немецкой экономической модели угрожает катастрофа.

Немецкая газета Die Welt утверждает, что экономическая модель нынешней Германии рискует столкнуться с катастрофой, поскольку резкое сокращение поставок газа из России в Европу всколыхнул и так высокую инфляцию в ФРГ. Одновременно Европейский центробанк не желает делать кредитно-денежную политику более жёсткой, ввиду чего евро ещё больше обесценился.

Также журналисты Die Welt утверждают, что если поставки газа по "Северному потоку" в Германию не вернутся к прежним показателям, то стране будет угрожать не только экономическая, но и энергетическая катастрофа.