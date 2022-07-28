Die Welt: экономическая модель Германии пошатнулась в сторону катастрофы
Новостное агентство Die Welt утверждает, что немецкой экономической модели угрожает катастрофа.
Немецкая газета Die Welt утверждает, что экономическая модель нынешней Германии рискует столкнуться с катастрофой, поскольку резкое сокращение поставок газа из России в Европу всколыхнул и так высокую инфляцию в ФРГ. Одновременно Европейский центробанк не желает делать кредитно-денежную политику более жёсткой, ввиду чего евро ещё больше обесценился.
Также журналисты Die Welt утверждают, что если поставки газа по "Северному потоку" в Германию не вернутся к прежним показателям, то стране будет угрожать не только экономическая, но и энергетическая катастрофа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
Спецслужбы РФ вскрыли группу агентов СБУ, наводивших удары по Херсону
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Tagesspiegel: кризис в Украине расколола Западную и Восточную Германию
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров