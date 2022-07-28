Die Welt: экономическая модель Германии пошатнулась в сторону катастрофы

Новостное агентство Die Welt утверждает, что немецкой экономической модели угрожает катастрофа.

Немецкая газета Die Welt утверждает, что экономическая модель нынешней Германии рискует столкнуться с катастрофой, поскольку резкое сокращение поставок газа из России в Европу всколыхнул и так высокую инфляцию в ФРГ. Одновременно Европейский центробанк не желает делать кредитно-денежную политику более жёсткой, ввиду чего евро ещё больше обесценился.

Также журналисты Die Welt утверждают, что если поставки газа по "Северному потоку" в Германию не вернутся к прежним показателям, то стране будет угрожать не только экономическая, но и энергетическая катастрофа.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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