Independent: арендодатели отказывают в жилье украинцам, которых выгнал офицер Британии
Газета Independent сообщает, что семья украинцев, которых выгнал британский офицер, не может найти новый дом.
Новостное агентство The Independent утверждает, что семья беженцев из Украины с пятью детьми не может найти новый дом после того, как их выгнал офицер армии Великобритании. По данным Independent, британские арендодатели отказывают украинцам в предоставлении своего жилья для съёма.
В семье украинца Максима Хирика девять человек, включая его самого. По прилёту в Великобританию местный офицер согласился приютить украинских беженцев на полгода, однако сказал съезжать через несколько недель без объяснения причин. Хирик признаётся, что они до сих пор живут в доме британца, однако ожидают, что в скором времени офицер придёт повторно и выгонит их окончательно.
Вместе с тем семья Максима Хирика собрала порядка 1,5 миллионов рублей пожертвованиями для съёма новой квартиры, однако не менее 15 арендодателей в Британии отказали украинцам в своих услугах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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