Газета Independent сообщает, что семья украинцев, которых выгнал британский офицер, не может найти новый дом.

Новостное агентство The Independent утверждает, что семья беженцев из Украины с пятью детьми не может найти новый дом после того, как их выгнал офицер армии Великобритании. По данным Independent, британские арендодатели отказывают украинцам в предоставлении своего жилья для съёма.

В семье украинца Максима Хирика девять человек, включая его самого. По прилёту в Великобританию местный офицер согласился приютить украинских беженцев на полгода, однако сказал съезжать через несколько недель без объяснения причин. Хирик признаётся, что они до сих пор живут в доме британца, однако ожидают, что в скором времени офицер придёт повторно и выгонит их окончательно.

Вместе с тем семья Максима Хирика собрала порядка 1,5 миллионов рублей пожертвованиями для съёма новой квартиры, однако не менее 15 арендодателей в Британии отказали украинцам в своих услугах.