Владелец «Азовстали» Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9 млрд - более 60% состояния
Ринат Ахметов все больше теряет из-за российской спецоперации в Украине. По данным украинского Forbes, владелец "Азовстали" и донецкого "Шахтера" уже потерял более 60% своего состояния.
Ситуация в клубе, которым он владеет, также ухудшается. Лучшие и самые дорогие игроки покидают команду чемпионов Украины.
Ранее, и еще в этом году состояние Ахметова оценивалось в 13,7 миллиарда долларов. Сейчас, по данным украинского Forbes, это 4,9 миллиарда долларов, что означает огромное падение почти в 9 миллиардов долларов. Стоимость "Шахтера", на долю которого приходится 3% состояния украинского миллиардера, также значительно упала. В феврале это было 275 млн евро, а сейчас 150 млн евро. В эту сумму входит, в частности, общая стоимость игроков клуба по состоянию на начало июля.
Из-за напряженной ситуации в Украине все больше игроков не хотят продолжать игру в "Шахтере". Клубу удалось продать пять легионеров на общую сумму 44,3 млн евро. Речь идет о Давиде Нересе (Бенфика, Лиссабон), Додо ( Фиорентина ), Маркосе Антонио (Лацио), Фернандо (РБ Зальцбург) и Алане Патрике (Интернасьонал Порту-Алегри). Несколько игроков ушли из "Шахтера" бесплатно, воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить действие их контрактов
Клуб, который надеялся продать некоторых из этих игроков , оценивает убытки в 50 миллионов евро. "Шахтер" объявил, что будет добиваться компенсации от ФИФА. Однако это не меняет того факта, что кадрового голода в команде чемпионов Украины становится все больше. Тем более, что тренер Роберто де Дзерби также расстался с клубом.
Опубликовано: Николай Скира
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