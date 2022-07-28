США отправили в Польшу партию новейших истребителей F-22 Raptor
Командование ВВС США в Европе и Африке сообщает, что шесть американских истребителей F-22 были отправлены в Польшу. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке, сообщает Gazeta.pl.
Как говорится в сообщении на сайте ВВС США в Европе и Африке, "новейшие истребители ВВС F-22 Raptor приземлились на аэродроме Королевских ВВС Лейкенхит в Англии по пути на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, Польша".
Самолеты должны "поддерживать миссию НАТО по воздушной защите на европейском театре военных действий".
Истребители происходят из 90-й истребительной эскадрильи, дислоцированной на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
В пресс-релизе говорится, что миссия НАТО по воздушной защите "объединяет союзные подразделения противовоздушной и противоракетной обороны под командованием и управлением НАТО".
Его цель — "обеспечить почти непрерывный щит от Балтийского до Черного морей".
Опубликовано: Николай Скира
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