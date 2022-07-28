Северная Корея: Ким угрожает применить ядерное оружие в потенциальной войне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что готов применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с Соединенными Штатами, сообщили в четверг государственные СМИ.
Ким высказал эту угрозу в речи перед ветеранами войны по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне. Эта речь прозвучала после того, как США и Южная Корея сказали, что Северная Корея будет вскоре испытывать ядерное оружие.
“Наши вооруженные силы готовы на все 100% к реагированию на любой кризис или провокацию, и система ядерного сдерживания нашей страны также полностью готова мобилизовать свои абсолютные силы, чтобы качественно и максимально точно осуществить миссию”, - сказал лидер Северной Кореи Ким.
Это уже вторая подобная угроза в этом году.
Ким добавил: “Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами, чего бы это не стоило”.
Ядерная и ракетная программы Северной Кореи нарушают международное право, но Ким пытается представить свое дестабилизирующее наращивание вооружений как праведные усилия по самообороне”.
По данным базирующегося в Вашингтоне Центра Уилсона, в этом году Северная Корея провела более 30 ракетных испытаний по сравнению всего с восемью в 2021 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
США отправили в Польшу партию новейших истребителей F-22 Raptor
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Владелец «Азовстали» Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9 млрд - более 60% состояния
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров