Северная Корея: Ким угрожает применить ядерное оружие в потенциальной войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что готов применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с Соединенными Штатами, сообщили в четверг государственные СМИ.

Ким высказал эту угрозу в речи перед ветеранами войны по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне. Эта речь прозвучала после того, как США и Южная Корея сказали, что Северная Корея будет вскоре испытывать ядерное оружие.

“Наши вооруженные силы готовы на все 100% к реагированию на любой кризис или провокацию, и система ядерного сдерживания нашей страны также полностью готова мобилизовать свои абсолютные силы, чтобы качественно и максимально точно осуществить миссию”, - сказал лидер Северной Кореи Ким.

Это уже вторая подобная угроза в этом году.

Ким добавил: “Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами, чего бы это не стоило”.

Ядерная и ракетная программы Северной Кореи нарушают международное право, но Ким пытается представить свое дестабилизирующее наращивание вооружений как праведные усилия по самообороне”.

По данным базирующегося в Вашингтоне Центра Уилсона, в этом году Северная Корея провела более 30 ракетных испытаний по сравнению всего с восемью в 2021 году.