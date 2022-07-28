Огородники рассказали как спасти крыжовник если он падает и осыпается
Сладкий крыжовник очень легко выращивать, т.к. ухода за ним минимально. Однако несмотря иногда крыжовник может увядать. Почему так происходит и какие меры можно предпринять?
Что может привести к засыханию и последующей гибели растения:
1. Очень активный и густой рост листвы. Когда начинается сильное затенение, молодые побеги погибают от недостатка света. Обрезка - отличный способ помочь в этой ситуации.
2. Сильные сквозняки и солнце. Куст лучше всего сажать рядом с деревом и немного в тени.
3. Бедная почва. В плохой почве крыжовник непременно засохнет, поэтому можно просто добавить песка.
4. Мало или много подкормки. Лучше иметь календарь во время внесения удобрений.
5. Заражение вредителями.
В качестве профилактической меры необходимо обработать кусты крыжовника бордоской жидкостью, фунгицидом или медным купоросом. Инсектициды хорошо подходят для борьбы с грибками и вредителями.
Как предотвратить высыхание ягоды
Место для будущего кустарника следует выбирать в освещенном месте, которое будет защищено от ветра.
За несколько недель до посадки его хорошо продезинфицируют марганцовкой или кипятком. Если участок для выращивания будет находиться в вагонетке, то лучше сделать дренажную канавку.
Расстояние кустов друг от друга должно составлять не менее 1 м.
Обязательно внесите туда подкормку, которая представляет собой навоз, торф, древесную золу и препараты, содержащие фосфор (400 г на 1 куст).
Калийные удобрения, например, сульфат калия или поташ, также будут чрезвычайно полезны.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
США отправили в Польшу партию новейших истребителей F-22 Raptor
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Владелец «Азовстали» Ринат Ахметов с начала спецоперации потерял $9 млрд - более 60% состояния
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров