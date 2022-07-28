Ростуризм ответил на предложение создать список недружественных отелей

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что создание списка недружественных гостиниц является нецелесообразным.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале 28 июля прокомментировала предложение о формировании государственного реестра недружественных иностранных отелей.

Причиной для соответствующего депутатского запроса стали обращения граждан из-за событий в одном из турецких отелей, где на российских отдыхающих напали поляки.

Нападение было вызвано тем, что россияне поддерживали спецоперацию России в Украине.

Догузова сказала, что действительно в некоторых отелей культивируется русофобия.

Особенно частыми случаи плохого отношения к россиянам были в апреле-мае.

Сейчас в Ростуризм похожих жалоб практически уже не поступает.