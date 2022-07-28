Ростуризм ответил на предложение создать список недружественных отелей
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что создание списка недружественных гостиниц является нецелесообразным.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале 28 июля прокомментировала предложение о формировании государственного реестра недружественных иностранных отелей.
Причиной для соответствующего депутатского запроса стали обращения граждан из-за событий в одном из турецких отелей, где на российских отдыхающих напали поляки.
Нападение было вызвано тем, что россияне поддерживали спецоперацию России в Украине.
Догузова сказала, что действительно в некоторых отелей культивируется русофобия.
Особенно частыми случаи плохого отношения к россиянам были в апреле-мае.
Сейчас в Ростуризм похожих жалоб практически уже не поступает.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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