Байдену удалось получить одобрение Конгресса по проекту о зеленой экономике

Президент США Джо Байден в среду приветствовал важный шаг к одобрению Конгрессом его планов в отношении здравоохранения и климатического кризиса.

«Это действия, которых ждал американский народ. Это решает проблемы сегодняшнего дня — значительные расходы на здравоохранение и общую инфляцию — и (представляет собой) инвестиции в нашу энергетическую безопасность в будущем», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Закону все еще необходимо преодолеть несколько препятствий, прежде чем он может быть принят, но законопроект на несколько сотен миллиардов долларов получил решающую поддержку со стороны сенатора от правой Демократической партии Джо Манчина.

В случае принятия законов около 369 миллиардов долларов будет инвестировано в проекты по зеленой энергетике и климатические инициативы, а 64 миллиарда долларов - в расходы на здравоохранение на уровне штата.

Взамен должно быть привлечено 739 миллиардов долларов финансирования, большая часть которого будет получена за счет ставки корпоративного налога в размере 15%. Еще около 300 миллиардов долларов, привлеченных с помощью законопроекта, пойдут на погашение федерального дефицита.

Хорошие новости для Байдена в том, что Конгресс приближается к одобрению деятельности фонда в 52 миллиарда долларов для поощрения производства в Соединенных Штатах полупроводников, лежащих в основе всей современной электроники.

Финансирование зеленой энергетики «создаст тысячи новых рабочих мест и снизит затраты на энергию в будущем», — сказал Байден. «Мы заплатим за все это, попросив крупный бизнес уплатить свою справедливую долю налогов, без повышения налогов для семей, зарабатывающих менее 400 000 долларов в год», — добавил он.