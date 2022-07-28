Ким Чен Ын подтвердил готовность к военному столкновению с США
КНДР полностью готова к военному противостоянию с силами США в регионе, заявил глава республики Ким Чен Ын.
США с его масштабными учениями у берегов КНДР и Китая сталкивается с резкими заявлениями о готовности отреагировать на любые осложнения со стороны этих стран.
Ким Чен Ын расценил действия флота США и южнокорейских соседей, как провокацию и пообещал уничтожить армию ЮКР, если она проявит агрессию.
Северокорейский лидер не отрицает, что готов ответить и США в случае вооруженного конфликта.
«Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем к необратимому», - прокомментировал ситуацию в регионе Чен Ын.
Опубликовано: Тарас Медведев
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