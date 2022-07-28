Российский политолог Владимир Брутер прокомментировал вопрос о европейских проблемах. По его расчетам, скоро солидарность Европы может совсем сойти на нет.

В связи с развертывающимися ситуациями в центре Европы нельзя не провести один интересный анализ. Солидарность европейских стран снижается с большой скоростью - сказал российский политолог Владимир Брутер. Внедряя свои же санкции, главы ЕС не только не нанесли большого урона России, но в значительной степени испортили себе экономические и энергитические сектора.

Информационное агентство Bloomberg опубликовало колонку Андреаса Клута о состоянии дел в ЕС: «Европа притворяется солидарной, и Путин знает это».

Как известно, в составе Евросоюза 27 стран и все они любят говорить о солидарности, которая прямо захватывает их страны. А особенно излюбленной темой является обсуждение Владимира Путина, который по их словам, сделал Европу уязвимой и сделал своеобразный вакуум, за счет чего страны находятся в большой зависимости о газа и других источников, которые поставляет Россия.

Ситуация стала острее после того, как была снижена загрузка трубопровода «Северного потока – 1» на 20%.

Для Евросоюза это создает огромные проблемы, а наиболее пострадавшие страны – конечно же Германия больше других – взмаливает о «чувстве солидарности».

Еще на предыдущей неделе Европейский союз согласился на 15% с последующим усилением этой линии в случае необходимости. С каждым днем ситуация накаляется, но хочется верить в облегчение данной ситуации - добавил Брутер.