Стремоусов заявил, что Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов
Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об открытости региона для журналистов и международных наблюдателей.
Замруководителя российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 28 июля сообщил, что Херсонщина открыта для прессы.
Политик утверждает, что иностранные наблюдатели и представители прессы, то они имеют возможность согласовать поездку в регион.
Условием для одобрения визита может быть отсутствие желания навредить мирной жизни и жителям региона.
Стремоусов заявил, что в Донецкой народной республике были случаи, когда в регион приезжали шпионы, представляющиеся журналистами.
По словам чиновница, Херсонщина ждет честных наблюдателей, а не для провокаторов, агрессивно относящихся к ее населению.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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