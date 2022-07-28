Стремоусов заявил, что Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об открытости региона для журналистов и международных наблюдателей.

Замруководителя российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 28 июля сообщил, что Херсонщина открыта для прессы.

Политик утверждает, что иностранные наблюдатели и представители прессы, то они имеют возможность согласовать поездку в регион.

Условием для одобрения визита может быть отсутствие желания навредить мирной жизни и жителям региона.

Стремоусов заявил, что в Донецкой народной республике были случаи, когда в регион приезжали шпионы, представляющиеся журналистами.

По словам чиновница, Херсонщина ждет честных наблюдателей, а не для провокаторов, агрессивно относящихся к ее населению.