Немецкий политолог считает, что США понимают, что их лидерство закончилось, но боятся это признать.

Политолог из Германии Владимир Сергиенко рассказал Sputnik о небывалой активности немцев в изучении истории России.

Сергиенко утверждает, что немцы сейчас активно дискутируют и ищут аргументы для того, чтобы понять, почему США не может являться современным лидером в мире и почему Россия проводит СВО на Донбассе.

«В том числе говорят и о картах. Меня сегодня два раза спросили по поводу Аляски: немцы ищут свидетельство о купле-продаже, существует ли оно на английском и на русском. Еще спрашивают по поводу Крыма… Все говорят о картах. И если насчет Аляски, конечно, шутейно, то разговор, где Россия остановится, в каких границах, постоянно присутствует. И все понимают, что решает Россия. Хотя западные „непартнеры“ к разговору не готовы, они не могут это осмыслить», - рассказал Сергиенко.

Отметим, что и президент Путин и экс-президент Медведев прозрачно намекнули всему миру о том, что Россия собирает свои исконные, завоеванные большой ценой, земли. А ошибки политиков сегодня отливаются в международную конфронтацию, вместо четкого понимания внешней политики РФ.